Люблінський трикутник обговорить підтримку демократії в Білорусі

Представники Люблінського трикутника на рівні Рад нацбезпеки України, Польщі та Литви на найближчому засіданні обговорять ситуацію в Білорусі та підтримку демократичних сил у цій країні.

Про це стало відомо за підсумками українсько-польської відеоконференції, яка відбулася під керівництвом голови РНБО Олексія Данілова та очільника Бюро національної безпеки Польщі (БНБ) Павела Солоха, передає Укрінформ,

Як зазначив керівник БНБ, переговори з українською стороною були “черговими інтенсивними консультаціями” Варшави з Києвом.

“За останні місяці усе важливішою темою нашої співпраці стає ситуація в Білорусі”, - підкреслив Солох.

За його словами, для безпеки України і Польщі важлива незалежна і демократична Білорусь, громадяни якої самі вирішують долю держави. Cолох підкреслив, що обидві країни вважають своїм обов'язком підтримку демократизації Білорусі.

“Для нас важлива спільна рішуча політика Заходу стосовно владного режиму Білорусі”, - вказав Солох. Він додав, що розвиток ситуації в Білорусі та підтримка громадянського суспільства буде темою чергових консультацій на найближчій зустрічі Люблінського трикутника – представників України, Польщі та Литви.

Як зазначається, у відеоконференції, крім Данілова і Солоха, взяли участь заступники глав МЗС України і Польщі Василь Боднар і Марцін Пшидач, радник глави МЗС України Володимир Хандогій, директор Центру східних досліджень Польщі Адам Еберхардт, а також представники білоруської опозиції Павел Латушка та Владислав Кобець.

Відеоконференція була присвячена нинішній ситуації в Білорусі, а також аналізу потенційних дій України і Польщі у напрямку підтримки громадянського суспільства в цій країні.

Фото: bbn.gov.pl