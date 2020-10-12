Україна пропонує Польщі розширити формат «Люблінського трикутника»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Президенту Польщі Анджею Дуді розширити формат «Люблінського трикутника» можливістю зустрічей глав урядів України, Польщі та Литви.

Як передає Укрінформ, про це ішлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигала та Президента Республіки Польща Анджея Дуди, повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Шмигаль відзначив важливість новоствореного «Люблінського трикутника» та запропонував Президенту Польщі розширити його формат. «Пропоную опрацювати можливість зустрічі глав урядів України, Польщі й Литви. Ми почали розвивати й посилювати «Люблінський трикутник» як новий формат тристоронньої співпраці», — зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль провів переговори з Дудою / Фото: КМУ

Також під час зустрічі Шмигаль подякував Дуді за підтримку з боку Польщі в процесі залучення України до проєкту «Тримор’я». «Ми дійсно зацікавлені, щоб віднайти формулу й долучитися до цієї співпраці. Для нас це один з найважливіших міжнародних пріоритетів», — додав Прем’єр-міністр.

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Шмигаль і Дуда обговорили також питання транспортної інфраструктури, зокрема, реалізацію проєкту «Віа Карпатія», що дасть поштовх для розвитку західних областей України.

Прем’єр-міністр зауважив, що одним із пріоритетів уряду на найближчі роки є будівництво концесійних автодоріг. «В Україні активно діє проєкт Президента «Велике будівництво». І концесійні автобани — це наступний крок програми. Впевнений, з наступного року ми зможемо спільно реалізувати перший такий проєкт — це подовження на територію України траси А4», — підкреслив Шмигаль.

За його словами, в цьому контексті є важливим розвиток спільного транзитного потенціалу, а саме збільшення квоти для українських перевізників.

Шмигаль зауважив, що Українсько-польська міжурядова комісія може стати необхідним майданчиком для опрацювання цих питань та розвитку спільного потенціалу.

Під час обговорення питань енергетичного співробітництва Прем’єр-міністр наголосив, що газотранспортна система України є невід’ємною частиною енергетичної безпеки Європейського Союзу, і що Україна готова надалі використовувати цей інструмент для гарантування безпеки ЄС в контексті проєкту «Північний потік-2».

Крім того, Шмигаль висловив сподівання, що Україна та Польща продовжать плідну співпрацю на митниці. Як відзначив Прем’єр-міністр, надзвичайно успішно функціонують пункти пропуску, де здійснюється спільний контроль.

Також Шмигаль подякував Президенту Республіки Польща за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, і за незмінну позицію в питанні санкційної політики ЄС проти Російської Федерації.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна високо цінує активну участь Польщі в посиленні військового потенціалу нашої держави та в підтримці курсу України до інтеграції з Європейським Союзом та НАТО.

Зі свого боку Дуда підкреслив, що Польща залишається надійним партнером України та й надалі всебічно сприятиме її євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням.

Як повідомляв Укрінформ, "Люблінський трикутник" був заснований 28 липня у Любліні главами МЗС України, Польщі та Литви Дмитром Кулебою, Яцеком Чапутовичем та Лінасом Лінкявічюсом.

Як відомо, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні.

Фото: kmu.gov.ua