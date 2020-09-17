Люблінський трикутник визначив одним із пріоритетів протидію гібридним загрозам РФ
Про це йшлося під час першої зустрічі (у форматі відеоконференції) національних координаторів Люблінського трикутника, створеного міністрами закордонних справ України, Польщі і Литви у липні цього року, повідомляє пресслужба українського МЗС.
Координаторами цього тристороннього механізму співробітництва визначені заступники глав зовнішньополітичних відомств Василь Боднар (Україна), Марцін Пшидач (Польща) і Далюс Чекуоліс (Литва).
“Національні координатори визначили основні напрями діяльності Люблінського трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях. У ході зустрічі узгодили основні принципи діяльності Люблінського трикутника та окреслили плани взаємодії на найближчу перспективу”, - розповіли в МЗС.
Зазначається, що одним із основних завдань має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам спільній безпеці трьох країн.
За даними МЗС, серед пріоритетних тем у співпраці ― спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією.
Окремо координатори зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій.
«Нас об’єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і спільна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики», - підкреслив заступник глави МЗС України Василь Боднар.
Також сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС Люблінського трикутника, яка з ініціативи міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.
Крім того, заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС.
Водночас важливу увагу координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.
Боднар подякував партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку у протидії російській агресії, а також поінформував колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в межах платформи, метою якої є деокупація Криму.
Як повідомляв Укрінформ, Люблінський трикутник був заснований 28 липня у Любліні главами МЗС України, Польщі та Литви Дмитром Кулебою, Яцеком Чапутовичем та Лінасом Лінкявічюсом.