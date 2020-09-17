Люблінський трикутник визначив одним із пріоритетів протидію гібридним загрозам РФ

Люблінський трикутник визначив одним із пріоритетів протидію гібридним загрозам РФ

Укрінформ
Одним із основних завдань Люблінського трикутника має стати координація дій України, Польщі і Литви з ефективної протидії викликам і загрозам спільній безпеці, серед яких у пріоритеті - протидія гібридним загрозам з боку Росії.

Про це йшлося під час першої зустрічі (у форматі відеоконференції) національних координаторів Люблінського трикутника, створеного міністрами закордонних справ України, Польщі і Литви у липні цього року, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Координаторами цього тристороннього механізму співробітництва визначені заступники глав зовнішньополітичних відомств Василь Боднар (Україна), Марцін Пшидач (Польща) і Далюс Чекуоліс (Литва).

“Національні координатори визначили основні напрями діяльності Люблінського трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях. У ході зустрічі узгодили основні принципи діяльності Люблінського трикутника та окреслили плани взаємодії на найближчу перспективу”, - розповіли в МЗС.

Зазначається, що одним із основних завдань має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам спільній безпеці трьох країн.

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За даними МЗС, серед пріоритетних тем у співпраці ― спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією.

Окремо координатори зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій.

«Нас об’єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і спільна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики», - підкреслив заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Також сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС Люблінського трикутника, яка з ініціативи міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.

Крім того, заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС.

Водночас важливу увагу координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.

Боднар подякував партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку у протидії російській агресії, а також поінформував колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в межах платформи, метою якої є деокупація Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Люблінський трикутник був заснований 28 липня у Любліні главами МЗС України, Польщі та Литви Дмитром Кулебою, Яцеком Чапутовичем та Лінасом Лінкявічюсом.

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