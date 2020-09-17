Люблінський трикутник визначив одним із пріоритетів протидію гібридним загрозам РФ

Одним із основних завдань Люблінського трикутника має стати координація дій України, Польщі і Литви з ефективної протидії викликам і загрозам спільній безпеці, серед яких у пріоритеті - протидія гібридним загрозам з боку Росії.

Про це йшлося під час першої зустрічі (у форматі відеоконференції) національних координаторів Люблінського трикутника, створеного міністрами закордонних справ України, Польщі і Литви у липні цього року, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Координаторами цього тристороннього механізму співробітництва визначені заступники глав зовнішньополітичних відомств Василь Боднар (Україна), Марцін Пшидач (Польща) і Далюс Чекуоліс (Литва).

“Національні координатори визначили основні напрями діяльності Люблінського трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях. У ході зустрічі узгодили основні принципи діяльності Люблінського трикутника та окреслили плани взаємодії на найближчу перспективу”, - розповіли в МЗС.

Зазначається, що одним із основних завдань має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам спільній безпеці трьох країн.

За даними МЗС, серед пріоритетних тем у співпраці ― спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією.

Окремо координатори зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій.

«Нас об’єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і спільна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики», - підкреслив заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Також сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС Люблінського трикутника, яка з ініціативи міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.

Крім того, заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС.

Водночас важливу увагу координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.

Боднар подякував партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку у протидії російській агресії, а також поінформував колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в межах платформи, метою якої є деокупація Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Люблінський трикутник був заснований 28 липня у Любліні главами МЗС України, Польщі та Литви Дмитром Кулебою, Яцеком Чапутовичем та Лінасом Лінкявічюсом.