Люблінський трикутник мав бути квадратом із Білоруссю – МЗС Польщі

Люблінський трикутник спочатку планувався як політична платформа чотирьох країн – Польщі, України, Литви та Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це під час Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП) визнав директор Східного департаменту МЗС Польщі Ян Хофмокл.

“Я відкрию невелику таємницю: трикутник ще у травні мав бути квадратом, коли ми розпочинали переговори з нашими партнерами”, - зазначив Хофмокл.

Він додав, що як Україна є важливою країною для репрезентації інтересів східної Європи на міжнародній арені, так і Білорусь мала б таку можливість.

“У такому разі і сама Білорусь визнала б, що її позиція на міжнародній арені залежатиме від характеру вибудовування відносин із Заходом”,- констатував польський дипломат.

За його словами, на початковому етапі Мінськ був зацікавлений цим політичним проєктом, але згодом змінив думку.

Як повідомлялося, Люблінський трикутник був заснований 28 липня у Любліні главами МЗС України, Польщі та Литви Дмитром Кулебою, Яцеком Чапутовичем та Лінасом Лінкявічусом.