Данілов анонсував новий формат співпраці з Польщею на зразок "Люблінського трикутника"

Як передає Укрінформ про це йдеться у повідомленні РНБО.

Під час розмови у форматі відеоконференції співрозмовники наголосили на конструктивному характері співпраці безпекових відомств. «Незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби, наші контакти не зупинилися, і ми продовжуємо успішно співпрацювати і рухатися уперед», - сказав Данілов.

На думку Данілова та Солоха, долучення до співпраці литовської сторони дозволить розширити й активізувати тристоронню співпрацю у безпековій сфері.

У відомстві нагадали, що спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки про створення нового політичного формату «Люблінський трикутник» було підписано 28 липня 2020 року в польському місті Люблін.

Сторони обговорили ситуацію у Республіці Білорусь, зазначивши, що влада Білорусі має дотримуватися демократичних стандартів та забезпечити права і свободи власному народові.

Секретар РНБО України не виключив, що втручання Російської Федерації у процеси в Білорусії може посилитися, що призведе до небажаних для України наслідків.

Фото: РНБО