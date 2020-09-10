Данілов анонсував новий формат співпраці з Польщею на зразок

Данілов анонсував новий формат співпраці з Польщею на зразок "Люблінського трикутника"

Укрінформ
Секретар РНБО Олексій Данілов та керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох домовилися започаткувати новий формат співпраці відомств на кшталт «Люблінського трикутника».

Як передає Укрінформ про це йдеться у повідомленні РНБО.

Під час розмови у форматі відеоконференції співрозмовники наголосили на конструктивному характері співпраці безпекових відомств. «Незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби, наші контакти не зупинилися, і ми продовжуємо успішно співпрацювати і рухатися уперед», - сказав Данілов.

На думку Данілова та Солоха, долучення до співпраці литовської сторони дозволить розширити й активізувати тристоронню співпрацю у безпековій сфері.

У відомстві нагадали, що спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки про створення нового політичного формату «Люблінський трикутник» було підписано 28 липня 2020 року в польському місті Люблін.

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Сторони обговорили ситуацію у Республіці Білорусь, зазначивши, що влада Білорусі має дотримуватися демократичних стандартів та забезпечити права і свободи власному народові.

Секретар РНБО України не виключив, що втручання Російської Федерації у процеси в Білорусії може посилитися, що призведе до небажаних для України наслідків.

Фото: РНБО

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