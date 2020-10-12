Зеленський обговорив із Дудою можливість приєднання України до "Ініціативи трьох морів"

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою прагнення України приєднатися до "Ініціативи трьох морів".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з Дудою у Києві 12 жовтня.

"Ми обговорили "Ініціативу трьох морів", а головне - предметну зацікавленість України долучитися до цієї важливої для нас ініціативи. Я сподіваюся на підтримку пана Дуди як одного з ініціаторів такої важливої платформи діалогу", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та президентом Хорватії Коліндою Грабар-Китарович"Ініціатива трьох морів", тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи.

Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Усі держави-члени, крім Австрії, мають кілька спільних знаменників, таких як недавнє комуністичне минуле та членство в НАТО, отримане до вступу в ЄС. Австрія, яка перебуває в ЄС довше, залучена внаслідок свого стратегічного розташування та численних важливих регіональних зв’язків. Перший інавгураційний саміт Тримор'я відбувся в Дубровнику 25–26 серпня 2016 року. На нього була запрошена й Україна, однак, наша країна не делегувала туди свого представника.

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Другий саміт відбувся у Варшаві 6–7 липня 2017, його відвідав президент США Дональд Трамп.

Третій саміт відбувся в Бухаресті 17–18 вересня 2018, його відвідали президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, міністр закордонних справ Німеччині Гайко Маас та міністр енергетики США Рік Перрі.

У листопаді 2019 року перед зустріччю з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" і має намір предметно обговорити це питання, зокрема, з естонськими партнерами.