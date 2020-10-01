"Тримор'я" може стати основою для об'єднання країн проти агресії РФ - експерт

Атлантична хартія ефективна за часів світових криз, проте важко сказати, як довго вона зможе стримувати зростання агресії з боку РФ, тому "Ініціатива трьох морів" може стати хорошою основою для цього.

Про це в ефірі телеканалу ДОМ заявив професор європейських досліджень Європейського університету Віадріна Тім Байхельт, передає Укрінформ.

"Її (Атлантичної хартії - ред.) практична ефективність полягає хоча б у тому, що по-справжньому велика біда в Європі поки що не сталася. Принаймні, так вважають в оборонних міністерствах Британії, Німеччини та Франції. Однак важко сказати, наскільки Атлантична хартія буде здатна стримувати російську політику, яка стає дедалі агресивнішою, і в майбутньому", - зазначив експерт.

Разом з тим він висловив думку, що ідея "Ініціативи трьох морів" може стати "чудовою основою для неформального об'єднання кількох країн ЄС, які не мають достатнього військового потенціалу для надійної оборони, але знаходяться в небезпечній зоні впливу Росії, яка всюди навколо себе провокує виникнення криз - як на українському Донбасі, так і, наприклад, у Білорусі".

"Це був би чудовий майданчик для обговорення стратегій протидії російській загрозі та вироблення відповідних рішень", - вважає Байхельт.

Він додав, що ні в рамках Європейського співтовариства, ні в НАТО поки що такого майданчика немає.

Атлантична хартія - декларація, підписана главами урядів США і Великобританії 14 серпня 1941 року після переговорів, що проходили на борту військових кораблів в Атлантичному океані, поблизу острова Ньюфаундленд. У декларації, що складалася з 8 пунктів, у загальній формі йшлося про цілі війни і післявоєнний устрій світу.

"Ініціатива трьох морів" - неформальна платформа співробітництва 12 країн Центральної та Східної Європи, розташованих між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія). Вона була ініційована в 2015 році Польщею та Хорватією.