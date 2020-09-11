Українськими газосховищами можуть зацікавитися країни Тримор’я – голова PGNiG

Українські газосховища на заході України в майбутньому могли б використовувати країни ініціативи Трьох морів після створення спільного ринку газу.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив голова правління польської державної нафтогазової компанії PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами українські сховища газу досить потужні, вони значно більші, ніж потребує Польща. Тому, на думку Квєцінського, у майбутньому вони могли б слугувати не лише для Польщі, а й для багатьох інших країн ініціативи Трьох морів, якби їм вдалося б створити спільний газовий ринок.

Керівник PGNiG додав, що цього ринку наразі немає, оскільки велике газове сполучення між Польщею й Словаччиною лише будується.

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Як повідомлялося, ініціатива трьох морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Її заснували Польща та Хорватія, а перший саміт Тримор’я відбувся влітку в серпні 2016 року у хорватському Дубровнику.