Єжи Квєцінський, голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG

Про ставлення до проєкту «Північний потік-2» та перспектив газових відносин Польщі з Росією в кулуарах Економічного форуму в польському місті Карпач у інтерв’ю кореспондентові Укрінформу розповів голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Єжи Квєцінський.
ПОЛЬЩА ПЛАНУЄ ВИДОБУВАТИ ГАЗ НА ЗАХОДІ Й СХОДІ УКРАЇНИ
- Пане Квєцінський, скільки газу цього року PGNiG планує експортувати в Україну?
- Ще складно сказати, як виглядатиме друга половина року, усе залежить від економіки. У першій половині 2020-го ми експортували в Україну утричі більше, ніж торік, – 0,9 млрд куб. газу. Це наш рекорд. Це добре для нас, оскільки ми використовуємо наявний потенціал. Це також є позитивним явищем для України, оскільки йдеться про диверсифікацію постачання газу.
Ми також зацікавлені в активнішій присутності в Україні. Ідеться про сектор видобування. На Прикарпатті, біля кордону з Польщею, ми хочемо спільно з нашим українським партнером – українсько-американською компанією ERU (Energy Resources of Ukraine) уже восени розпочати пошукові роботи. Зараз триває підготовка до їх проведення.
Нам здається, що нинішній потенціал покладів газу з українського боку кордону є значно вищим, аніж на польській частині в прикордонній зоні в Підкарпатському воєводстві.
Нині видобуток газу в Польщі удвічі вищий, ніж в Україні. Ми маємо добре відпрацьовані технології свердління. Прикладом може бути те, що, попри доволі інтенсивний видобуток газу в Польщі упродовж останніх років, ми й далі продовжуємо знаходити в себе нові поклади. Ми переконані, що газу є багато й на українському Прикарпатті.
Ми також будемо зацікавлені в пошуку газу й на сході України.
- Наскільки Польща зацікавлена в українських газосховищах?
- Ми їх використовуємо. Ці сховища досить потужні, значно більші, ніж ми потребуємо. У майбутньому вони могли б слугувати не лише для Польщі, а й для багатьох інших країн ініціативи Трьох морів, якби нам вдалося створити спільний газовий ринок. Цього ринку поки що немає, оскільки ще немає великого газового сполучення між Польщею й Словаччиною, ми його лише зараз будуємо. (Ініціатива трьох морів – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів, – авт.)
«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2» Є ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
- Як ви оцінюєте можливість блокування проєкту «Північний потік-2» у зв’язку з отруєнням Навального в Росії?
- Польща є активним противником «Північного потоку-2». Ми не вважаємо цей проєкт комерційним, він типово політичний і загрожує безпеці нашого регіону. Він має відповідати таким самим нормам, як і всі інші проєкти в ЄС.
Утім, Німеччині й Росії вдалося вивести цей проєкт з-під європейських нормативів. Ситуація, за якої «Північний потік-2» був би виключений з європейського права, може створювати значну загрозу для енергетичної безпеки в нашому регіоні.
ПОЛЬЩА НЕ ПРОДОВЖУВАТИМЕ КОНТРАКТ З ГАЗПРОМОМ ПІСЛЯ 2022 РОКУ
- Як зараз просувається справа у Стокгольмському арбітражі PGNiG проти Газпрому?
- Ми завершили арбітражний спір з Газпромом, який тривав з 2014 року. Але це ще не кінець: ми не розв’язали іншу нашу суперечку з 2017 року. Це вже стало нашою постійною діяльністю в контактах з Газпромом. І така ситуація, імовірно, триватиме до кінця нашого контракту з Газпромом (2022 року).
- Чи PGNiG повністю відмовиться від купівлі газу в Росії після завершення 2022 року довгострокового контракту?
- Так, ми вже однозначно відмовилися від продовження нинішнього контракту з Газпромом.
Юрій Банахевич. Карпач
Фото: PGNiG та MIiR