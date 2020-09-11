Єжи Квєцінський, голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG

Про ставлення до проєкту «Північний потік-2» та перспектив газових відносин Польщі з Росією в кулуарах Економічного форуму в польському місті Карпач у інтерв’ю кореспондентові Укрінформу розповів голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Єжи Квєцінський.

ПОЛЬЩА ПЛАНУЄ ВИДОБУВАТИ ГАЗ НА ЗАХОДІ Й СХОДІ УКРАЇНИ

- Пане Квєцінський, скільки газу цього року PGNiG планує експортувати в Україну?

- Ще складно сказати, як виглядатиме друга половина року, усе залежить від економіки. У першій половині 2020-го ми експортували в Україну утричі більше, ніж торік, – 0,9 млрд куб. газу. Це наш рекорд. Це добре для нас, оскільки ми використовуємо наявний потенціал. Це також є позитивним явищем для України, оскільки йдеться про диверсифікацію постачання газу.

Ми також зацікавлені в активнішій присутності в Україні. Ідеться про сектор видобування. На Прикарпатті, біля кордону з Польщею, ми хочемо спільно з нашим українським партнером – українсько-американською компанією ERU (Energy Resources of Ukraine) уже восени розпочати пошукові роботи. Зараз триває підготовка до їх проведення.

Нам здається, що нинішній потенціал покладів газу з українського боку кордону є значно вищим, аніж на польській частині в прикордонній зоні в Підкарпатському воєводстві.

Нині видобуток газу в Польщі удвічі вищий, ніж в Україні. Ми маємо добре відпрацьовані технології свердління. Прикладом може бути те, що, попри доволі інтенсивний видобуток газу в Польщі упродовж останніх років, ми й далі продовжуємо знаходити в себе нові поклади. Ми переконані, що газу є багато й на українському Прикарпатті.

Ми також будемо зацікавлені в пошуку газу й на сході України.