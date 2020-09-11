Польська PGNiG восени розпочне розвідку газу на заході України

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG восени спільно з компанією Energy Resources of Ukraine (ERU) розпочне геологорозвідувальні роботи з пошуку газу на Заході України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

Він уточнив, що пошукові роботи проводитимуться на Прикарпатті біля кордону з Польщею. Зараз триває підготовка до їх проведення. Квєцінський припускає, що потенціал покладів газу з українського боку кордону є значно вищим, аніж на польській частині в прикордонній зоні Підкарпатського воєводства.

Керівник PGNiG зазначив, що компанія також зацікавлена в пошуках газу на сході України.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Державної служби геології та надр Роман Опімах заявив, що сьогодні гозовидобувні компанії ініціюють перегляд своїх програм у бік скорочення: якщо були зобов’язання умовно пробурити певну кількість свердловин, то тепер ця кількість переноситься на наступний рік, а іноді й просто зменшується. За його словами, тепер інвестори вибирають найменш фінансово ризиковані проєкти.