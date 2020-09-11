У першому півріччі Польща експортувала в Україну рекордні обсяги газу

За січень-червень 2020 року польська державна нафтогазова компанія PGNiG експортувала в Україну 0,9 млрд кубометрів газу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

Він відзначив, що за перше півріччя 2020 року його компанія експортувала в Україну рекордні обсяги газу.

“Це добре для нас, оскільки ми використовуємо наявний потенціал. Це також є позитивним явищем для України, оскільки йдеться про диверсифікацію постачання газу”,- наголосив керівник PGNiG.

Також він зауважив, що не береться спрогнозувати річні обсяги експорту польського газу в Україну, зазначивши, що усе залежатиме від потреб економіки.

Як повідомляв Укрінформ, за перше півріччя 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС в Україну становили 7 млрд кубометрів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт газу із Словаччини становив 3,9 млрд кубометрів (+16% у порівнянні з аналогічним періоду минулого року), із Угорщини – 2,2 млрд кубометрів (+39%), із Польщі – 0,9 млрд кубометрів (+34%).