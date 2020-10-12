Наживо церемонію транслював Офіс Президента.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Дуда оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від ЗМІ форматі.

Зеленський зустрівся з Дудою в Маріїнському палаці / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів та спільна пресконференція президентів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

Президент Володимир Зеленський відвідував Польщу з робочим візитом 26-27 січня.

Дуда перебував в Україні у 2017 році, тоді він був у Харкові.

У липні Дуду обрали Президентом Польщі на другий термін. Свій перший закордонний візит у другій президентській каденції Дуда здійснив до Італії та Ватикану, другу закордонну поїздку здійснює в Україну.