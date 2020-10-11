Дуда прибув в Україну і назвав візит особливо важливим

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з триденним візитом в Україну.

У Твіттері він написав, що відносини з Києвом є дуже важливими для Варшави, і потрібно працювати разом для їх посилення, передає Укрінформ.

“Сьогоднішній візит до нашого сусіда, в Україну, особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між Польщею та Україною дуже міцні, і разом працюємо заради ще більшого їх посилення”,- йдеться в україномовному дописі.

Як повідомлялося, візит президента РП розпочнеться у неділю ввечері з відвідання польської частини Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” у 80-ту річницю Катинського злочину. Дуда встановить символічний кошик з колосками пшениці біля пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, а також запалить свічку біля хреста Героям Небесної сотні.

У понеділок відбудеться політична частина візиту. Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань в регіоні, зокрема ситуації на Сході України та Білорусі. Темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори очільники інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.

У столиці України Дуда візьме участь у відкритті на території посольства РП пам’ятника легенді “Солідарності”, етнічній українці Анні Валентинович.

Третій день візиту Дуди буде присвячений економічним питанням. У присутності президентів буде підписано дві угоди. Перша стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України. Водночас в Одесі буде підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.

У цьому місті Дуда також покладе квіти до меморіальної дошки експрезидентові Польщі Лєху Качинському.

Фото: flickr