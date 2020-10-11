Візит Дуди в Україну: на Банковій розповіли деталі

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда, який відвідає нашу країну з офіційним візитом, візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Ми з вами знаємо про візит Президента Польщі Дуди у понеділок-вівторок в Україну. Президент буде не лише у Києві, а й разом з Президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде окремо проведено бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику Одеси», – сказав Жовква.

За його словами, під час візиту Президента Польщі буде підписано низку двосторонніх угод, які стосуються розвитку морської інфраструктури.

«Ми продовжуємо економічну тематику діалогу з Польщею. Говоримо не лише про політику, не лише про історичне минуле, про яке теж буде йтися, а й про наші економічні зв’язки», – наголосив Жовква.

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Він зауважив, що попри пандемію коронавірусу Польща залишається одним з найбільших торгівельних партнерів України у Європі.

«Приємно, що така тенденція буде продовжуватися і що наші відносини залишаються активними», – зазначив заступник керівника ОП.

Жовква нагадав, що візит Дуди до України планувався на квітень, але був перенесений у зв’язку з пандемією. Востаннє ж Президент Польщі відвідував Україну у 2017 році.

«У 2017 році він був у Харкові, а в Києві востаннє був у 2016 році. Тому настав час Президенту Дуді приїхати з офіційним візитом в Україну», – сказав Ігор Жовква.

За інформацією пресслужби, офіційна церемонія зустрічі розпочнеться об 11:45.

Як зазначається, церемонія підписання українсько-польських двосторонніх документів запланована о 13:05.

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О 13:15 відбудеться спільна зустріч глав держав із представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуватиме з офіційним візитом в Україні.

Фото: flickr