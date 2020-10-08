Зеленський запросив Джонсона в Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю та запросив главу британського уряду в Україну.

Зустріч відбулася в Лондоні у рамках візиту Президента України до Великої Британії, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Зеленський ознайомив Джонсона з безпековою ситуацією на Донбасі, подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

В ОП зауважили, що під час переговорів співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні найсерйозніших викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи.

Джонсон наголосив, що Британія стоїть на позиції, що кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено.

У свою чергу Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини.

Президент також розповів британському прем'єр-міністру про проекти та реформи, які впроваджує Україна для підняття економіки. Зокрема, він поінформував про «Велике будівництво», «інвестиційну няню», коли держава захищатиме інвесторів та допомагатиме з імплементацією їхніх проектів в Україні, а також про банківський закон та розвиток сільськогосподарської галузі.

«Україна відома як один із найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі. У нас Велика Британія зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами», – заявив Зеленський.

Було також обговорено необхідність покращення торговельних відносин. Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що підняття рівня товарообігу між обома країнами стоїть високо на порядку денному.

Співрозмовники наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх відносин.

Разом з тим Президент запросив Джонсона відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

8 жовтня відбулася зустріч Зеленського з британським прем'єр-міністром Джонсоном, на якій було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.

Фото: Офіс Президента