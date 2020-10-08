Зеленський з дружиною біля Вестмінстерського абатства вшанували пам’ять невинних жертв
Церемонія вшанування пам'яті відбулася під час офіційного візиту до Великої Британії, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих усього світу, які зазнали утисків, насильства та воєн, і, зокрема, жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збройного конфлікту на сході нашої держави", - розповіли в ОП.
Також Президент оглянув експозицію Музею військового штабу Вінстона Черчилля й зробив запис у Книзі почесних гостей.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.
У четвер Україна і Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.
Фото: Офіс Президента