Зеленський з дружиною біля Вестмінстерського абатства вшанували пам’ять невинних жертв

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника Невинним жертвам на території головної соборної церкви Великої Британії – Вестмінстерського абатства.

Церемонія вшанування пам'яті відбулася під час офіційного візиту до Великої Британії, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих усього світу, які зазнали утисків, насильства та воєн, і, зокрема, жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збройного конфлікту на сході нашої держави", - розповіли в ОП.

Зазначається, що у пам’ять про загиблих було прочитано поминальну промову.

Також Президент оглянув експозицію Музею військового штабу Вінстона Черчилля й зробив запис у Книзі почесних гостей.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер Україна і Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Фото: Офіс Президента