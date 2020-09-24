Дуда в ООН закликав підтримати білоруських протестувальників

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда 24 вересня під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Нам усім слід виступити разом й вимагати дотримання основоположних прав людини як в Білорусі, так і інших частинах світу. Утиски політичних опонентів, масові затримання мирних протестувальників, насильство й тортури проти них не можуть толеруватися жодною державою”, - сказав Дуда.

Він наголосив, що “білоруси, як і будь-який інший вільний народ, мають право суверенно формувати своє політичне майбутнє без зовнішнього втручання й домінування інших столиць й із правом на вільну участь у міжнародній співпраці відповідно до їх національних інтересів”.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави.

Фото: PAP/EPA/Rick Bajornas / UN PHOTO HANDOUT