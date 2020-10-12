Дуда вшанував у Києві пам'ять жертв Голодомору

Як повідомлялося, 11 жовтня Президент Польщі Анджей Дуда прибув з триденним візитом в Україну.

У понеділок, 12 жовтня,Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань в регіоні, зокрема ситуації на Сході України та Білорусі. Темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори очільники інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.