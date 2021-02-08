Канада виділяє громадським організаціям Білорусі понад 2 мільйони доларів

Білоруські громадські організації, які займаються питаннями розбудови демократичного суспільства, отримають від уряду Канади близько 2 мільйонів доларів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у МЗС Канади.

“Канада надасть 2,25 млн канадських доларів (близько 1,8 млн дол. США – ред.) на підтримку організацій громадянського суспільства, які працюють над просуванням демократії у Білорусі”, - розповіли у відомстві.

У МЗС висловили сподівання, що ці кошти допоможуть “збільшити різноманіття, витривалість та ефективність білоруського громадянського суспільства, яке виступає на захист своїх прав та поваги до громадянських свобод”.

“Підтримка допоможе цим організаціям інформувати міжнародну спільноту про вимоги та інтереси білорусів, а також посилить важливу роль жінок у демократичному русі”, - зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, торік Канада вже виділила громадянському суспільству Білорусі 600 тис. дол. (близько 480 тис. дол. США) - переважно на підтримку жінок та незалежних ЗМІ.

Як відомо, рівно шість місяців тому в Білорусі почалися мирні протести проти фальсифікацій президентських виборів. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала світ відзначити 7 лютого День солідарності із Білоруссю.

Фото: TUT.BY