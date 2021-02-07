ФРН виділить понад €20 мільйонів для громадянського суспільства Білорусі

Уряд Німеччини прийняв програму підтримки громадянського суспільства Білорусі, на яку буде виділено до 21 мільйона євро.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на онлайн-конференції «Солідарність із Білоруссю» 6 лютого.

«Ми ввели санкції проти Лукашенка та його режиму і ми започаткували план дій дляя громадянського суспільства для Білорусі на суму до 21 мільйона євро. Ми запропонуємо стипендії учням і студентам, яких виключили зі шкіл та університетів за участь у демонстраціях, і ми будемо підтримувати незалежні ЗМІ», - оголосив Маас.

Він також зазначив, що ФРН надає психологічну допомогу жертвам тортур та притулок - переслідуваним білорусам. За словами Мааса, Німеччина запровадить механізм збору доказів проти тих, хто порушує права людини - і настане день, коли вони понесуть відповідальність. «Настане день, коли жителі Білорусі зможуть жити в умовах демократії, свободи та верховенства закону», - наголосив міністр.

Маас нагадав, що після сфальшованих президентських виборів у Білорусі минуло шість місяців, відтоді всі стали свідками політичного пробудження людей у ​​цій країні. За його словами, люди залишаються непохитними у мирних пошуках свободи та демократії, попри насильство прихильників Лукашенка та ризик арештів.

«Дух демократії вийшов із пляшки, і його не можна повернути назад», - заявив німецький дипломат.

Він запевнив, що Німеччина та Євросоюз будуть поруч із білорусами.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим Лукашенка відповів на мирні демонстрації жорстокими репресіями, масовими арештами та тортурами затриманих.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС і більшістю демократичних країн світу. Велика група білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій, репресій, порушень прав людини та фундаментальних свобод, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення, потрапила під санкції ЄС.

Фото: TUT.BY