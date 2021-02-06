Меркель закликає владу Білорусі негайно припинити репресії і звільнити політв'язнів

Канцлер ФРН Анґела Меркель у своєму відеозверненні в суботу, 6 лютого, висловила солідарність із демонстрантами в Білорусі, які вже пів року щотижня виходять на акції з вимогою демократії і свободи.

Як передає Укрінформ із посиланням на Deutsche Welle, Меркель закликала керівництво в Мінську негайно припинити репресії і звільнити політв'язнів.

"Влада (Білорусі - ред.) розраховує на те, що світ укотре забуде цих мужніх людей. Ми не повинні допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - сказала Меркель.

Вона нагадала, що Німеччина вже полегшила отримання віз для білоруських опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань. Берлін також виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у Білорусі.

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Однак Меркель визнала, що ці дії не дозволять врегулювати конфлікт у Білорусі. "Вирішити цей конфлікт ззовні неможливо. Але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому", - наголосила лідерка ФРН.

Вона знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результати минулорічних серпневих президентських виборів у Білорусі, бо вони не були демократичними, вільними і справедливими.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим Лукашенка відповів на мирні демонстрації жорстокими репресіями та масовими арештами їх учасників, які в ув’язненні піддавалися тортурам та насильству.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС та більшості демократичних країн світу. Велика група білоруських чиновників, які є причетними до фальсифікацій, репресій та інших порушень прав людини та фундаментальних свобод, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення, потрапили під санкції ЄС.