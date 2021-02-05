Лукашенко про події в Білорусі: Якщо не переламаємо ситуацію - підійдемо до «війнушки»

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, заявив про необхідність посилити "роботу з молоддю" для запобігання в майбутньому більш серйозної внутрішньополітичної кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

"Післявиборчі події показали, що нам треба серйозніше ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - заявив Лукашенко.

Як приклад він навів ситуацію в Сирії та Іраку, де "геополітичні гравці просувають власні інтереси, а страждають мешканці цих країн".

За його словами, саме тому білорусам треба своїми руками не привести країну до цього хаосу.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня минулого року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили Олександр Лукашенко. Влада продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.