На недільних протестах в Мінську затримали понад 160 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті центру.
Правозахисники опублікували список з 167 прізвищ. Більшість з них затримали в Мінську, двох - в Гродно, одного - в Новогрудку (Гродненська область). Деяких вже відпустили.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю в Білорусі пройшли акції протесту, найбільші мітинги традиційно проводяться у Мінську, де відбулася більшість затримань.
Серед затриманих зокрема була швейцарська журналістка Лучію Чірки (Luzia Tschirky), однак пізніше посольство Швейцарії у Білорусі повідомило, що її відпустили.
У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.