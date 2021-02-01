На недільних протестах в Мінську затримали понад 160 осіб

За даними правозахисного центру "Весна", у Білорусі в неділю були затримані більше як 160 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті центру.

Правозахисники опублікували список з 167 прізвищ. Більшість з них затримали в Мінську, двох - в Гродно, одного - в Новогрудку (Гродненська область). Деяких вже відпустили.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю в Білорусі пройшли акції протесту, найбільші мітинги традиційно проводяться у Мінську, де відбулася більшість затримань.

Серед затриманих зокрема була швейцарська журналістка Лучію Чірки (Luzia Tschirky), однак пізніше посольство Швейцарії у Білорусі повідомило, що її відпустили.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.