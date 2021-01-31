У Мінську затримали швейцарську журналістку та понад 30 протестувальників

У неділю, 31 січня, у Мінську силовики затримали швейцарську журналістку Лучію Чірки (Luzia Tschirky) та ще понад 30 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє радіо Свобода.

Станом на 15:30 за Києвом, ініціатива "Списки затриманих" повідомляє про понад 36 затриманих протестувальників, опубліковано їх імена.

У неділю в Білорусі тривають акції протесту, найбільші мітинги традиційно проводяться у Мінську, де відбулася більшість затримань.

Як повідомлялось, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

фото: NUT.BY