У Мінську затримали швейцарську журналістку та понад 30 протестувальників
Укрінформ
У неділю, 31 січня, у Мінську силовики затримали швейцарську журналістку Лучію Чірки (Luzia Tschirky) та ще понад 30 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє радіо Свобода.
Станом на 15:30 за Києвом, ініціатива "Списки затриманих" повідомляє про понад 36 затриманих протестувальників, опубліковано їх імена.
У неділю в Білорусі тривають акції протесту, найбільші мітинги традиційно проводяться у Мінську, де відбулася більшість затримань.
Як повідомлялось, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
фото: NUT.BY