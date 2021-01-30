Опозиція Білорусі створила петицію на захист біло-червоно-білого прапора

Координаційна рада білоруської опозиції створила петицію проти визнання біло-червоно-білої символіки екстремістською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад.

«Ми вважаємо, що заборона на використання біло-червоно-білої символіки не обгрунтована нічим, окрім політичного тиску на громадян, незгодних з діями чинної влади», - заявили в опозиційній Координаційній раді.

Там зазначили, що не заперечують право громадян мати можливість звертатися в державні органи з вимогою визнання певних компаній, осіб або кольорів екстремістськими.

«Але ми точно знаємо, що заборона біло-червоно-білої символіки - це не бажання народу, а примха 100 осіб», - йдеться в повідомленні.

У Координаційній раді підкреслили, що заборона на використання біло-червоно-білої символіки ніяк не змінить рух до нової Білорусі. За допомогою петиції Координаційна рада опозиція закликає показати, що «нас набагато більше сотні осіб».

Як повідомлялося, в генпрокуратурі Білорусі заявили, що готують пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки, яку використовує опозиція. Причиною начебто стало «колективне звернення громадян з проханням про визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським», під яким підписалися більше сотні людей.

Біло-червоно-білі прапори стали фактично символом білоруських протестів проти фальсифікації президентських виборів.

Фото: TUT.BY