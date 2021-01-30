У Білорусі можуть віднести біло-червоно-білий прапор до екстремістської символіки

У Білорусі хочуть визнати біло-червоно-білий прапор екстремістською символікою, задля чого Генпрокуратура країни вже готує відповідні документи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила телеканалу «Білорусь 1» офіційний представник відомства Анжеліка Курчак.

"З урахуванням раніше проведеної Генеральною прокуратурою роботи щодо вдосконалення законодавства про протидію екстремізму в цей час ми готуємо пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки", - заявила вона.

Також стало відомо, що в Генпрокуратуру звернулися «небайдужі» білоруси із заявою, щоб заборонили БЧБ-символіку і зарахували її до екстремістської. Щоб це сталося, вони просять відомство звернутися до суду.

Тим часом білоруські чиновники нині займаються законопроєктом про недопущення героїзації нацизму. Для цього створили спеціальну робочу групу, деякі учасники якої також говорять про заборону БЧБ-символіки.

Наразі білоруси вже ініціювали збір підписів, аби захистити символіку. Планують зібрати щонайменше 50 тисяч голосів.

Нагадаємо: біло-червоно-білий прапор став фактично символікою білоруських протестів. Мітингувальники несли його маршами, а також тримали в руках, коли об'єднувались в ланцюги солідарності.

Фото: TUT.by