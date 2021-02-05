ЄС твердо підтримує народ Білорусі у боротьбі за демократію

Напередодні Дня солідарності з Білоруссю 7 лютого високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї виступили із спільною заявою, в якій підтримали самовідданість та мужність народу Білорусі у боротьбі за демократію та свободу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Після шести місяців сфальсифікованих виборів від 9 серпня 2020 року хоробрий народ Білорусі продовжує мирно демонструвати свої голоси, щоб вони були почутими, а їх вибір поважався, попри жорстокі репресії з боку режиму в Білорусі… Європейський Союз продовжує твердо підтримували народ Білорусі», - йдеться у заяві.

В документі нагадується, що незаконні переслідування, включаючи сотні задокументованих випадків тортур, продовжують застосовуватися проти опозиції та громадянського суспільства, проти працівників медіа, робітників і підприємців, як і проти багатьох студентів, які були виключені з університетів і яким було відмовлено в праві на освіту. Багато тисяч людей були затримані, кілька сотень – засуджені за сфабрикованими звинуваченнями, їм було відмовлено у праві на справедливий суд.

Як йдеться у заяві, влада Білорусі має прислухатися до наполегливих закликів громадян Білорусі до демократичного майбутнього та до поваги фундаментальних свобод та прав людини.

«Насильство проти учасників мирних протестів має бути припинено негайно. Всі свавільно затримані особи, включаючи політичних в'язнів та журналістів, мають бути звільнені негайно та без додаткових умов. Всі ті, хто винен у порушенні прав людини, мають бути притягнуті до відповідальності», - наголосили Боррель та Варгеї.

Вони підкреслили, що Євросоюз продовжує закликати до швидкого початку справжнього інклюзивного національного діалогу, за результатами якого мають відбутися нові, справедливі та прозорі вибори, які мають завершити цю політичну кризу та забезпечити повагу до волі народу Білорусі. Євросоюз висловлює готовність продовжити широку підтримку демократичної Білорусі з використанням багатьох засобів, включаючи розгорнутий план економічної підтримки.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим Лукашенка відповів на мирні демонстрації жорстокими репресіями та масовими арештами їх учасників, які в ув’язненні піддавалися тортурам та насильству.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС та більшості демократичних країн світу. Велика група білоруських чиновників, які є причетними до фальсифікацій, репресій та інших порушень прав людини та фундаментальних свобод, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення, потрапили під санкції ЄС.