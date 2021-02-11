У Білорусі заарештували двох журналістів телеканалу «Белсат»

Мінський суд заарештував двох співробітників телеканалу "Белсат" Любов Лунєву і Дмитра Солтана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

"10 лютого суддя Марина Федорова покарала журналістів великими термінами арешту: Любов Лунєва - 10 діб, Дмитро Солтан - 15 діб", - повідомили у прес-службі Білоруської асоціації журналістів.

Зазначається, що співробітники "Белсат" були затримані під час роботи 8 лютого у Мінську. На них склали протоколи про дрібне хуліганство. Дільничний Радянського РУВС Мінська Микита Бєльський заявив у суді, що журналісти заважали роботі міліції й висловлювали невдоволення їхньою роботою.

Лунєву вже затримували 7 грудня разом з оператором Іваном Курокевичем. Вона тоді отримала штраф у 30 базових (майже 9 тисяч гривень), а оператор - 15 діб арешту.

Белсат - супутниковий телеканал. Створено на підставі договору МЗС Польщі та TVP (Польське громадське телебачення). Телеканал не має акредитації у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим Лукашенка відповів на мирні демонстрації жорстокими репресіями і масовими арештами їхніх учасників, які в ув'язненні зазнали тортур і насильства.

Читайте також: Канада виділяє громадським організаціям Білорусі понад 2 мільйони доларів

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС і більшості демократичних країн світу. Велика група білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій, репресій та інших порушень прав людини і фундаментальних свобод, включаючи самого Олександра Лукашенка та його найближче оточення, потрапили під санкції ЄС.