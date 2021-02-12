Тихановська закликає Україну підтримати Білорусь на міжнародних майданчиках

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.

Як передає Укрінформ, з такою заявою вона виступила перед депутатами міжфракційної групи «За демократичну Білорусь» Верховної Ради.

На онлайн-зустрічі з боку України були присутні депутати Сергій Кальченко, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева («Слуга народу»), Олександра Устинова, Соломія Бобровська і Юлія Клименко («Голос»), Лариса Білозір («За майбутнє»), Олексій Гончаренко, Софія Федина та Максим Саврасов («Європейська солідарність»), Оксана Савчук («Свобода»).

«Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України та обговорити сусідське майбутнє наших країн», - йдеться у зверненні Тихановської.

Вона також подякувала українцям за солідарність, допомогу білоруському народу, невизнання Олександра Лукашенка та офіційно оголошених результатів виборів. Тихановська закликала підтримати політичних в'язнів у Білорусі, яких вже 246: взяти шефство над ними, зв'язатися з їх родинами, написати листи.

«Також я хотіла б наголосити, що ми підтримуємо незалежність і територіальну цілісність України. Крим згідно з законом є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні пів року білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. Насправді колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим досі незаконно утримує владу», - заявила Тихановська.

Українські політики висловили підтримку білорусам у боротьбі за свободу і демократію і сказали, що чекають зустрічі зі Світланою Тихановською у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Пул Первой