«Репортери без кордонів» обурені вироком двом білоруським журналісткам

Міжнародна правозахисна організація у сфері ЗМІ «Репортери без кордонів» у щоці від вироку Катерині Андреєвій та Дарії Чульцовій у Білорусі.

Про це, як передає Укрінформ, йдеться у заяві організації.

«Цей свавільний вирок свідчить про те, що влада Білорусі втратила будь-яке почуття міри у своїй боротьбі проти незалежних ЗМІ. Очевидно, мета полягає в тому, щоб закрити рота журналістам», - сказав керуючий директор «Репортерів» Крістіан Мір.

За його словами, сміливим журналістам, які повідомляють про протести в Білорусі, доводилося й раніше жити в постійному страху перед затриманням і арештом. Тепер за допомогою перспективи багаторічного ув’язнення їх змушують відмовитися від фіксації критики з боку великих верств населення проти уряду, отже просто виконувати свою роботу, як це робили Катерина Андреєва та Дарія Чульцова.

«Обох жінок треба негайно звільнити», - заявив Мір.

Як повідомлялося, двох журналісток телеканалу «Белсат», телевізійної станції, яка працює у вигнанні з Варшави, 18 лютого в Мінську засудили до двох років таборів. Їх обвинуватили за зняття акції протесту з вікна багатоповерхівки в листопаді минулого року та трансляції її в прямому ефірі. За повідомленням «Белсату», суддя обґрунтував вирок тим, що дві жінки «організовували та готували дії, які грубо порушують громадський порядок».

Це перший випадок з серпня 2020 року, коли в республіці розпочалися акції протесту проти сфальшованих виборів, на яких президент Олександр Лукашенко, який оголосив себе переможцем, коли в Білорусі засудили до реального позбавлення волі.

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Білорусь посідає 153 місце серед 180 країн у списку свободи преси.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: belsat.eu