Time включив Тихановську в список лідерів майбутнього

Американський журнал Time представив уже третій список TIME 100 Next – перелік молодих лідерів, «які формують майбутнє» у своїх сферах діяльності: у цьому рейтингу опинилася білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська.

Як передає Укрінформ, список опублікований на сайті видання.

Зазначається, що згаданий список формується або за пропозицією відомих у тій чи іншій галузі діячів, або на думку редакції журналу.

Тихановську до Time 100 Next вніс лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, за словами якого вона – «приклад опори та гідності для всіх, хто бореться за демократію у світі».

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«Десятки тисяч людей висловили протест проти режиму, натхнені завзятістю, хоробрістю і сміливістю Тихановської. У Білорусі люди пішли шляхом демократії, і цей шлях може закінчитися тільки свободою», — йдеться в матеріалі Тime.

Варто наголосити, що Тихановська – єдина представниця країн СНД в списку. У TIME 100 Next також увійшли голлівудська актриса Ана де Армас, виконавиця головної ролі в гучному серіалі «Хід Королеви» Аня Тейлор-Джой, радник з національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван.

Як повідомлялося, після поразки на виборах у серпні 2020 року Світлана Тихановська була змушена покинути країну і отримати притулок у Литві. Політикиня розповідала, що зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу і створення екстремістського формування та керівництва ним.

Фото: Arturas Morozovas/Getty Images