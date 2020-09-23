Тихановська поїхала з Білорусі через погрози залишити її дітей сиротами – прессекретар

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська змушена була залишити Білорусь через погрози.

Як передає Укрінформ, про це розповіла прессекретар Титхановської Анна Красуліна в інтерв'ю на ютьюб-каналі «И грянул Грэм».

«Цілком очевидно, що вона поїхала не сама, її було поставлено ​​перед дуже жорстким вибором. Цей вибір включав: або її діти будуть рости сиротами, або вона залишить країну ... Мені, наприклад, досить, щоб розуміти її вчинок, і ні в якому разі за це не засуджувати», - сказала Красуліна.

За її словами, Тихановська про ситуацію як і раніше не розповідає.

Разом з тим, Красуліна підтвердила намір лідера опозиції повернутися до Білорусі, але точні терміни не згадала.

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Як повідомлялося, через кілька днів після президентських виборів Світлана Тихановська прийшла на прийом до будівлі Центральної виборчої комісії, де вона довгий час перебувала одна, без адвоката і колег. Після цього стало відомо, що Тихановська була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви.

Також в Мережі було опубліковано її відеозвернення до білорусів, в якому Тихановська закликала співвітчизників не виходити на протести і поважати закон. Текст Тихановська, ймовірно, зачитувала з будівлі ЦВК з аркуша і під тиском.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.