Тихановська поїхала з Білорусі через погрози залишити її дітей сиротами – прессекретар
Як передає Укрінформ, про це розповіла прессекретар Титхановської Анна Красуліна в інтерв'ю на ютьюб-каналі «И грянул Грэм».
«Цілком очевидно, що вона поїхала не сама, її було поставлено перед дуже жорстким вибором. Цей вибір включав: або її діти будуть рости сиротами, або вона залишить країну ... Мені, наприклад, досить, щоб розуміти її вчинок, і ні в якому разі за це не засуджувати», - сказала Красуліна.
За її словами, Тихановська про ситуацію як і раніше не розповідає.
Разом з тим, Красуліна підтвердила намір лідера опозиції повернутися до Білорусі, але точні терміни не згадала.
Як повідомлялося, через кілька днів після президентських виборів Світлана Тихановська прийшла на прийом до будівлі Центральної виборчої комісії, де вона довгий час перебувала одна, без адвоката і колег. Після цього стало відомо, що Тихановська була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви.
Також в Мережі було опубліковано її відеозвернення до білорусів, в якому Тихановська закликала співвітчизників не виходити на протести і поважати закон. Текст Тихановська, ймовірно, зачитувала з будівлі ЦВК з аркуша і під тиском.
Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.