До головреда білоруської газети "Наша ніва" прийшли з обшуком

У квартирі головного редактора білоруської газети «Наша Нiва» Єгора Мартиновича проходить обшук.

Про це повідомила його дружина, журналіст TUT.BY Адар Гуштин, передає Укрінформ.

Зазначається, що зв'язок з Мартиновичем зник, коли він пішов з ранку вигулювати собаку. На телефон рідних прийшов сигнал SOS.

Пізніше Адар Гуштин повідомила, що у них в квартирі обшук.

За її даними, те, що відбувається, пов'язано зі статтею «Нашай нiви», де йшлося про те, що в камеру до затриманого діджея, який включив на акції влади в Мінську пісню «Перемен» Віктора Цоя, приходив на Окрестіна високопоставлений чиновник.

Обшук проводить УСБ МВС.

Читайте також: У Білорусі арештували ще одного журналіста

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.