У Білорусі арештували ще одного журналіста

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

13 вересня Андрій знімав на камеру захід «Марш жіночої солідарності» у центрі міста.

У суді журналіст заявив, що не брав участі у вуличній акції і не згоден зі звинуваченням.

Вислухавши показання свідка - співробітника міліції, суд визнав Андрія Якимуша винним за статтею 23. 34 КпАП (Порушення порядку організації або проведення масових заходів) і засудив його до 10 діб адмінарешту. Журналіста було взято під варту у залі суду.

Зазначається, що завтра в Пінську судять іншого журналіста Віктора Ярошука.

Раніше 15 вересня журналістку Марину Драбишевську було засуджено до 10 діб колонії у Гомелі, а її колегу, журналіста Євгена Меркіса 17 вересня було засуджено до 15 діб колонії. Обох судили за нібито участь у несанкціонованому заході.

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6 вересня Євгена Мікалаєвича, журналіста сайту «Медіа-Полісся», засудили до 10 діб колонії у Пінську.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.