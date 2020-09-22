Рада Європи вимагає припинити порушення прав людини у Білорусі

У Раді Європи вкотре вимагають припинити порушення прав людини у Білорусі.

Про це 22 вересня заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, передає кореспондент Укрінформу.

«Вже більше місяця з початку масових протестів після президентських виборів у Білорусі ситуація із станом прав людини у країні залишається надзвичайно тривожною. Тисячі мирних протестувальників арештовані, а декілька людей, як повідомляється, зникли», - констатувала комісар РЄ з прав людини.

Міятович нагадала, що Білорусь не є членом Ради Європи, але повинна дотримуватися міжнародного права у галузі прав людини.

Зокрема, відзначила комісар ЄС, білоруська влада має провести прозоре і незалежне розслідування випадків тортур та неналежного поводження із протестувальниками та притягнути винних до відповідальності.

Міятович закликала країни-члени Ради Європи виявити солідарність із громадянським суспільством, журналістами, правозахисниками у Білорусі у їхніх зусиллях моніторити та інформувати про нинішню ситуацію із правами людини у Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.