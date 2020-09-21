Рада ЄС не визнала легітимність Лукашенка та закликала до нових виборів у Білорусі

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрілися сьогодні у Брюсселі, наголосили на тому, що не визнають сфальшовані результати президентських виборів в Білорусі, не вважають Лукашенка легітимно обраним лідером країни і закликали до проведення нових вільних виборів під наглядом ОБСЄ.

Про це у понеділок під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наголосили на нашій солідарності з народом Білорусі, з їх демократичними прагненнями і з їх закликом до нових вільних та справедливих виборів під наглядом ОБСЄ. Ми були надзвичайно вражені рішучістю народу Білорусі, незважаючи на брудні репресії, яких ми не бачили роками. Білорусь залишається стійкою у власних мирних вимогах, хоча тисячі людей були арештовані та піддані тортурам. Ми твердо підтримуємо вільний та демократичний вибір народу Білорусі щодо власного лідера та власного майбутнього", - сказав Високий представник ЄС.

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Він повідомив, що до початку роботи Ради ЄС міністри мали можливість зустрітися з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, хоча ця зустріч не була включена до офіційного порядку денного Ради.

"В ході цього ділового сніданку перед початком Ради ми мали можливість отримати інформацію щодо ситуації в Білорусі. Після цього ми продовжили обговорення вже під час засідання. Міністри надіслали потужний сигнал – ми не визнаємо легітимність Лукашенка в результаті процесу виборів, які ми вважаємо сфальшованими", - наголосив Боррель.

Відповідаючи на запитання преси, він уточнив, що для офіційного Мінська це означатиме пониження рівня відносин із Євросоюзом.

"Де-факто, Служба зовнішніх дій і Європейська Комісія працюють над тим, як переглянути такі відносини з моменту, коли Лукашенко прийме офіс на основі сфальшованого процесу виборів. Будуть наслідки цього. Наприклад, для участі Білорусі в Східному партнерстві, або у зустрічах високого політичного рівня", - сказав Високий представник ЄС.

За його словами, і під час ділового сніданку із пані Тихановською, і в ході засідання Ради ЄС європейські міністри закордонних справ наголосили на тому, що Євросоюз не має прихованого порядку денного і жодного наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі.

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"Ми лише хочемо підтримати людей, які хочуть (змінити - ред.) політичну систему, що дозволить їм вільно обирати. Ми лише просимо про (початок) національного діалогу, який має розв’язати поточну кризу, а також закликаємо до вільних та справедливих виборів. Зрозуміло, що ми підтримуємо суверенітет та незалежність Білорусі і закликаємо всіх її партнерів не втручатися у внутрішні справи цієї країни. Лише народ Білорусі має вирішувати власне майбутнє", - зазначив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.