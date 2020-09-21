Тихановська у Європарламенті просить створити коаліцію для перемовин Лукашенка з народом

Єдиним виходом із нинішньої кризи в Білорусі є мирне передання влади від чинного режиму до опозиційної Координаційної ради, і в цьому народ Білорусі потребує міжнародної підтримки.

Про це заявила лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська у понеділок на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дякую вам за прийняту потужну резолюцію щодо ситуації в Білорусі, за визнання Координаційної ради єдиним законним представником, який може сприяти мирному переходу влади. Прошу вас зважити на можливість створення міжнародної коаліції для полегшення переговорів між Лукашенком і народом Білорусі, що представлений Національною координаційною радою», - сказала Тихановська.

Вона також закликала міжнародну спільноту підтримати громадянське суспільство Білорусі та незалежні медіаорганізації, які перебувають під постійним тиском.

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«Лукашенко погрожує нам війною. Його оточення відчуває безкарність та організовує масові каральні акції... Я вдячна вам за допомогу і закликаю визнати Лукашенка нелегітимним, примусити його звільнити політичних в’язнів. Прошу вас запровадити індивідуальні санкції проти всіх, хто був причетний до фальсифікації (результатів - ред.) виборів та до політичних репресій», - наголосила лідер білоруської опозиції.

Вона звернулася до Європарламенту з проханням розглянути можливість кримінального розслідування щодо осіб, причетних до злочинів проти людяності в Білорусі. Опозиція вже підготувала орієнтовний список і закликає європейську сторону застосувати проти цих осіб цільові санкції, які можуть бути ухвалені відповідно до європейської версії Акта Магнітського.

Водночас Тихановська закликала Європейський Союз не фінансувати режим Лукашенка, переорієнтувати наявні програми двосторонньої співпраці на користь громадянського суспільства, підтримати опозицію в організації вільних, справедливих та прозорих виборів, які мають відбутися відповідно до міжнародних стандартів, із залученням місцевих та міжнародних спостерігачів.

«Будь-яка країна має поважати суверенітет Білорусі. Будь-яке зовнішнє втручання, спрямоване на підрив нових демократичних виборів, або на підтримку нелегітимного режиму, є неприйнятним. Але дозвольте мені зауважити - стояти поряд із народом у боротьбі за права людини та демократію не є втручанням у внутрішні справи. Ми просимо вас бути єдиними і поряд з народом Білорусі. Ми потребуємо вашої підтримки», - підкреслила лідер білоруської опозиції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.