У Білорусі заблокували три сайти фондів для допомоги мітингувальникам

У Білорусі обмежили доступ до трьох сайтів - ресурсів благодійного фонду «Білорусь майбутнього», «Дапамажы.by» і фонду солідарності BYSOL.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Зазначається, що інтернет-ресурси стали недоступними для перегляду звичайним користувачам, але доступні для інтернет-провайдерів.

Благодійний фонд «Білорусь майбутнього» був заснований опозиціонером Валерієм Цепкало. У його метою прописано, що фонд надає підтримку розвитку демократії та ініціатив активного громадянського суспільства в Республіці Білорусь, а також займається наданням «гуманітарної, юридичної та фінансової допомоги громадянам Республіки Білорусь, які постраждали від політичних репресій і політичних переслідувань».

Читайте також: Лукашенко надумав провести ще одні військові навчання з Росією

Платформа «Дапамажы.by» призначена для допомоги людям, постраждалим через свою активну громадянську позицію, і не тільки їм. Мета - «дозволити людям допомагати один одному фінансово без посередників».

Фонд солідарності BYSOL збирає гроші на допомогу тим, хто залишився без роботи через політичні причини.

Раніше Міністерство юстиції Білорусі нагадало про адміністративну відповідальність для організаторів і учасників незареєстрованих фондів на підтримку протестувальників.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.