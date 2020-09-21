Лукашенко надумав провести ще одні військові навчання з Росією

Військові Білорусі та Росії проведуть на території Республіки ще одні навчання на тлі протестів у країні після президентських виборів 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.

"На тлі нинішньої військово-політичної обстановки навколо Республіки Білорусь президентом країни прийнято рішення про проведення другого етапу спільних білорусько-російських навчань "Слов'янське братство - 2020", - йдеться у повідомленні.

Другий етап пройде в період з 22 по 25 вересня в формі оперативно-тактичних навчань. Основною спрямованістю практичних дій військ при цьому стане ведення спільних дій в інтересах забезпечення військової безпеки держави.

Відзначається, що в навчаннях візьмуть участь військовослужбовці Західного оперативного командування, сил спеціальних операцій Збройних сил, ВПС і військ ППО, ракетних військ та артилерії, а також підрозділи двох з'єднань Повітрянодесантних військ Збройних сил Російської Федерації. Всього в практичних діях буде задіяно близько 6000 військовослужбовців, понад 500 одиниць бойової техніки. При цьому від Збройних Сил Російської Федерації - близько 1000 людей і до 100 одиниць бойової техніки.

Раніше стало відомо, що підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ завершили передислокацію на полігон Брестський для участі в планових спільних білорусько-російських тактичних навчаннях "Слов'янське братство-2020" з 21 по 23 вересня.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.