Лукашенко має мирно передати владу - президент Європарламенту

Ситуація, що склалася у Білорусі, коли тисячі громадян перебувають за ґратами та піддаються тортурам за участь у мирному протесті, є неприйнятною, тож єдиним виходом з неї є мирне передання влади.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву президента Європарламенту Девіда Сассолі за підсумками його зустрічі сьогодні у Брюсселі із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейського парламенту.

«Сьогодні я вітав Світлану Тихановську в Європейському парламенті, радий, що у неї все гаразд. На жаль, тисячі білорусів все ще ув’язнені, багато з них піддаються тортурам у власній країні. Вже 45 днів народ проводить демонстрації на вулицях, відстоюючи власне право обирати майбутнє своєї країни. Поточна ситуація є неприйнятною. Я закликаю пана Лукашенка звільнити всіх ув’язнених та долучитися до діалогу з Координаційною радою та представниками народу Білорусі», - сказав президент Європарламенту.

Він нагадав, що минулого тижня Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка закликає поважати громадянські, політичні права та права людини у Білорусі та підтримує ідею щодо запровадження цільових санкцій проти тих, хто винний у насильстві.

«Ми переконані, що лише громадяни Білорусі можуть бути творцями власної долі. Єдиним прийнятним рішенням є мирне передання влади», - додав Сассолі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати у Вільнюс.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.