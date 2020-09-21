Боррель заявляє про погіршення ситуації у Білорусі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ситуація у Білорусі продовжує погіршуватися через репресії проти протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

«Щодо Білорусі, то я шкодую, що ситуація продовжує погіршуватися через репресії, які тривають, проти мирних протестувальників», - сказав Боррель.

Він додав, що сьогодні на засіданні Ради обговорюватиметься питання про те, як можна підтримати білоруський народ, переглянути відносини з білоруською владою з огляду на невизнання Євросоюзом Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

За словами Борреля, перед засіданням лідер опозиції Світлана Тихановська вже розповіла міністрам МЗС ЄС про останні події у Білорусі.

Він також зазначив, що ЄС продовжує виступати за інклюзивний національний діалог у Білорусі та право білоруського народу на вільні й справедливі вибори. Боррель підкреслив, що це не можна розглядати як втручання у внутрішні справи країни, тому що демократія і права людини є центром ідентичності Євросоюзу.

Учора під час протестних акцій у Білорусі силовики затримали не менше 230 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.