Боррель заявляє про погіршення ситуації у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.
«Щодо Білорусі, то я шкодую, що ситуація продовжує погіршуватися через репресії, які тривають, проти мирних протестувальників», - сказав Боррель.
Він додав, що сьогодні на засіданні Ради обговорюватиметься питання про те, як можна підтримати білоруський народ, переглянути відносини з білоруською владою з огляду на невизнання Євросоюзом Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
За словами Борреля, перед засіданням лідер опозиції Світлана Тихановська вже розповіла міністрам МЗС ЄС про останні події у Білорусі.
Він також зазначив, що ЄС продовжує виступати за інклюзивний національний діалог у Білорусі та право білоруського народу на вільні й справедливі вибори. Боррель підкреслив, що це не можна розглядати як втручання у внутрішні справи країни, тому що демократія і права людини є центром ідентичності Євросоюзу.
Учора під час протестних акцій у Білорусі силовики затримали не менше 230 людей.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.