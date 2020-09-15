Мінськ відреагував на слова Борреля про нелегітимність Лукашенка

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відкинув звинувачення у фальсифікації президентських виборів і заявив, що не ЄС повинен визначати легітимність Олександра Лукашенка.

Как передает Укринформ со ссылкой на TUT.BY, так белорусский дипломат прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и неидеально, однако народ своим большинством - это сегодня сложно поставить под сомнение - определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов», - заявил Макей.

При этом он утверждает, что белорусская сторона всегда готова к «открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский Союз».

Как сообщалось ранее, во время слушаний в Европейском парламенте верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом, поскольку результаты президентских выборов в Беларуси были сфальсифицированы.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY