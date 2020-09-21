У Білорусі під час Маршу справедливості затримали щонайменше 230 осіб

Під час протестних акцій у Білорусі 20 вересня затримали не менше 230 людей.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY з посиланням на правозахисний центр «Весна».

За даними на 23:20 У Мінську були затримані 167 осіб, серед них відомий пластичний хірург Олексій Дужий, довірена особа Світлани Тихановської Олег Моїсеєв, фотограф і документаліст Микола Мамінов, а також колишній співробітник Белтелерадіокомпанії, автор Youtube-каналу «Не по телику» Сергій Козлович.

У регіонах у правозахисників є відомості про 69 затриманих.

У Мінську вчора відбувся традиційний недільний мітинг опозиції, в якому взяли участь понад 100 тисяч осіб. Цього разу його назвали Маршем справедливості.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.