У Білорусі 200 силовиків готові піти зі служби

Білоруські силовики масово звертаються за підтримкою до незалежних ініціатив, заявляють про готовність піти зі служби та просять виключити їх з «чорних списків» силовиків, причетних до розгону мирних протестів опозиції.

Як передає Укрінформ, про це розповів телеканалу «Дощ» айтішник Ярослав Лихачовський, який веде проєкт допомоги колишнім співробітникам МВС Білорусі By_SOL.

«Вчора було опубліковано тисячу імен силовиків (1003 - на телеграм-каналі Nexta Live, - ред.) І 200 вчора ж звернулися до нас із заявами і проханням виключити їх з бази даних, з заявами про те, що вони готові піти і не брати участь у цьому», - сказав Лихачовський.

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Він назвав деанонімізацію дуже ефективним способом залучення співробітників правоохоронних органів Білорусі до діалогу. «Як тільки ми говоримо: ми знаємо, хто ви, ваші імена, посади, де ви служите, де живете, номери телефонів, у деяких випадках навіть переписку з коханками, вони починають активніше спілкуватися з білоруським суспільством», - пояснив активіст.

Роман Протасевич, головний редактор NEXTA, підтвердив «Дощу» інформацію про те, що співробітники МВС Білорусі звертаються до редакції телеграм-каналу з проханнями видалити їх зі списку.

Засновник стартапу Deepdee Ярослав Лихачовський допомагає екс-співробітникам МВС Білорусі у проекті By_SOL замість іншого IT-бізнесмена Микити Мікадо. Мікадо був змушений призупинити свою участь у проекті після арешту чотирьох співробітників його мінського офісу PandaDoc.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY