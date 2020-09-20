У Могильові на акції протесту затримали двох журналістів Белсат

У Могильові в неділю під час акції протесту були затримані співробітники Белсат попри те, що вони були у жилетах із написом „Преса”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Журналістів Белсат Аліну Скрабунову та Олександра Сидаревського затримали. Затримання відбулось близько 15:00, вони зараз перебувають у Ленінському райвідділі міліції", - йдеться у повідомленні.

Тим часом кількість учасників акції "Марш справедливості" у Могильові зросла до 1 тис. осіб.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: svaboda.org (RFE/RL)