У МЗС Білорусі готують чистку "нелояльних" дипломатів - Латушко

Найближчим часом "чистка" дипкорпусу Білорусі стане масовою, будуть звільнені близько 30 дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у своєму Tелеграме колишній посол Білорусі у Франції, член президії КС опозиції Павло Латушко.

«30 білоруських дипломатів будуть звільнені найближчими днями з дипломатичної служби Республіки Білорусь. Це додаткові звільнення до звільнення з посад послів Білорусі в Іспанії, Латвії, Словаччини. Звільняють співробітників центрального апарату МЗС і закордонних установ Білорусі при Європейському Союзі, Латвії, Польщі, Індії, ОАЕ та інших країнах», - пише Латушко.

Він уточнив, що звільняють навіть єдиного володіючого індонезійською мовою в МЗС Білорусі дипломата, також звільняють молодих білоруських дипломатів, випускників МДІМВ. «Причина одна - заяви співробітників в особистих соцмережах про незгоду з фальсифікацією виборів і актами насильства проти мирних демонстрантів з боку ОМОНу. Спасибі, шановні колеги, за громадянську позицію!» - зазначає опозиціонер.

За його словами, мова йде фактично про «чистку» дипкорпусу Білорусі. «Після фіаско зовнішньої політики Білорусі настав розвал дипломатичної служби країни. МЗС більше не лояльний до влади, що йде!», - підсумовує Латушко.

У МЗС Білорусі цю інформацію коментувати відмовилися.

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20 вересня в Мінську та інших містах Білорусі при протидії влади проходить Марш справедливості. Вже з ранку неділі в столиці Білорусі було помічено військову техніку. З 13:00 на вхід і вихід були закриті 6 станції метро у центрі Мінська: Площа Леніна, Жовтнева, Купалівська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немига. Активісти повідомляють про затримання.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.