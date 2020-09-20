Затримані на вуличному концерті в Мінську рок-музиканти сидітимуть у в'язниці до понеділка

Білоруських рок-музикантів В'ячеслава Новожилова і Олександра Помідорова, затриманих 19 вересня після імпровізованого концерту на Ангарській вулиці в Мінську, доправили до тюремного ізолятора Окрестина.

Про це повідомляє Радыё Свабода, передає Укрінформ.

За словами Інни Новожилової, дружини В'ячеслава Новожилова, з двома музикантами схопили ще одного молодого чоловіка, ім'я якого невідоме. Музиканти мають провести вихідні у в'язниці, в понеділок їх, мабуть, випустять чи віддадуть під суд.

Олександр Помідоров і В'ячеслав Новожилов виступали в суботу на імпровізованому вуличному концерті, які часто проводяться в Білорусі після початку протесту. Під час концерту прибули автобуси без розпізнавальних знаків. За словами свідків, з них висадилися п'ятдесят чоловіків у цивільному або в формі без розпізнавальних знаків. Більшість глядачів розбіглися по сусідній лісопосадці. Артисти з інструментами були не настільки мобільними, їх затримали й відвезли. Вранці в неділю на місці концерту були розібрані лавки, щоб на них не можна було сидіти.

В'ячеслав Новожилов - один із засновників і лідерів відомої англомовної Гомельської метал-групи Gods Tower. Олександр Помідоров (Кривошеєв) - популярний білоруський блюзмен, діджей, актор.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.