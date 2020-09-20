Протести в Мінську: правозахисники кажуть про 390 затриманих

Під час розгону Жіночого маршу в Мінську 19 вересня було затримано не менш як 390 осіб. Пізніше більшість з них були звільнені з РВВС.

Про це повідомляє Правозахисний центр «Вясна», передає Укрінформ.

За даними правозахисників, на ранок 20 вересня відомі імена близько 20 жінок і чоловіків, доставлених до СІЗО. Інформація про нинішнє місцезнаходження частини затриманих у суботу відсутня.

Відомо також про затриманих у Мозирі, Вєтці й Ліді.

Як повідомлялося, в Мінську 19 вересня відбувся «Блискучий марш» - учасниці демонстрації вийшли на вулиці в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами. Невдовзі після початку акції ЗМОП розпочав масові затримання.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by