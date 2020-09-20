Мінській активістці повернули сина, якого забрали до притулку після її затримання

Активістка «Європейської Білорусі» Олена Лазарчик забрала шестирічного сина з притулку, куди його помістили після затримання матері 17 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що з самого ранку 19 вересня біля притулку зібралися кілька сотень людей, щоб підтримати активістку.

Шестирічний син Лазарчик і активіста Сергія Мацкойтя Артем потрапив до притулку, коли Олену 17 вересня забрали в мінське РУВС «для встановлення особи», де протримали до пізнього вечора. Після того, як до 18-ї години мати не забрала дитину зі школи, вчителі подзвонили в органи опіки, і хлопчика доправили в соціально-педагогічний центр.

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18 вересня інспектори приїхали перевіряти житлові умови сім'ї. Зауважень не було, але вони відмовилися надати копію акта матері, а без документа Лазарчик не дозволили забрати дитину з притулку. Більш того, їй навіть не дозволили побачитися з сином через небезпеку коронавірусу.

Тільки 19 вересня у другій половині дня Лазарчик змогла забрати сина.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що білоруська влада знову використовує дітей як політичних заручників, і закликав Мінськ повернути активістам громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Олені Лазарчик і Сергію Мацкойтю, які брали участь в протестах, їх шестирічного сина.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: svaboda.org