Мінській активістці повернули сина, якого забрали до притулку після її затримання

Мінській активістці повернули сина, якого забрали до притулку після її затримання

Укрінформ
Активістка «Європейської Білорусі» Олена Лазарчик забрала шестирічного сина з притулку, куди його помістили після затримання матері 17 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що з самого ранку 19 вересня біля притулку зібралися кілька сотень людей, щоб підтримати активістку.

Шестирічний син Лазарчик і активіста Сергія Мацкойтя Артем потрапив до притулку, коли Олену 17 вересня забрали в мінське РУВС «для встановлення особи», де протримали до пізнього вечора. Після того, як до 18-ї години мати не забрала дитину зі школи, вчителі подзвонили в органи опіки, і хлопчика доправили в соціально-педагогічний центр.

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18 вересня інспектори приїхали перевіряти житлові умови сім'ї. Зауважень не було, але вони відмовилися надати копію акта матері, а без документа Лазарчик не дозволили забрати дитину з притулку. Більш того, їй навіть не дозволили побачитися з сином через небезпеку коронавірусу.

Тільки 19 вересня у другій половині дня Лазарчик змогла забрати сина.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що білоруська влада знову використовує дітей як політичних заручників, і закликав Мінськ повернути активістам громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Олені Лазарчик і Сергію Мацкойтю, які брали участь в протестах, їх шестирічного сина.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: svaboda.org

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