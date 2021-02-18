Журналісток «Белсату» засудили до двох років колонії за стрім протестів у Мінську

Суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними журналісток польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову (псевдонім - Андреєва) і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них ".

Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму, передає Укрінформ з посиланням на телеграм-канал «Белсату».

У день оголошення вироку журналісток «Белсату» прийшли підтримати близько 40 осіб.

Журналісток "Белсату" затримали 15 листопада 2020 року під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого білоруського активіста Романа Бондаренка. Їх визнали винними в організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Самі журналістки заперечують всі обвинувачення.

Правозахисники визнали журналісток політичними в'язнями.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: Народная воля